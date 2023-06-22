Базы НАТО в Балтийском море: финны боятся нападения РФ и требуют милитаризации островов

Война в Украине заставила часть населения Финляндии сомневаться в том, что на невооруженные острова не может напасть агрессор. Жители архипелага собрались возле российского консульства, чтобы поддержать украинцев и заставить политиков задуматься об опасности.

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Финны требуют разрешить проводить военные учения на Аландских островах из-за страха нападения России. Об этом говорится в материале Politico от 22 июня.

Журналисты рассказали, что недавно возле российского консульства на Аландских островах "бушевали эмоции". Местные жители вышли на улицы с плакатами и флагами на акцию протеста против вторжения войск РФ на территорию Украины.

"Местные знают, что их острова расположены вдоль стратегически важных путей Балтийского моря, которые на протяжении истории привлекали внимание соседних военных государств. Они обеспокоены тем, что российское правительство после 16 месяцев нападения на соседнюю Украину может направить свой прицел на Аландские острова — территорию, где, как утверждают международные договоры, милитаризация не может происходить", — подчеркнули в СМИ.

В публикации говорится, что действия, чтобы успокоить жителей Аландских островов, становится "приоритетом политики безопасности" для нового правительства Финляндии. Бывший руководитель финской разведки Пекка Товери убежден, что демилитаризацию архипелага в Балтийском море необходимо прекратить.

"Это облегчило бы для нас реагирование, когда это необходимо, и повысило бы безопасность жителей Аландских островов и других, если ситуация ухудшится", — объяснил генерал-майор.

Журналисты подчеркнули, что сейчас на Аландских островах нет войск и военных объектов, а солдаты не могут проводить патрулирование или учения. Решение демилитаризовать острова было аргументировано тем, что якобы в этом статусе им не грозит нападение. Однако, по данным медиа, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину финны стремятся пересмотреть решения, которые ограничивают их способность защищать собственную территорию.

"Будет ли достаточно этой широкой антипатии к России, чтобы подтолкнуть лидеров Финляндии прекратить демилитаризацию Аландских островов, зависит от платформы нового правительства в Хельсинки, которое будет сформировано в течение следующего месяца", — добавили в СМИ.

Напомним, финский президент Саули Ниинисте запросил разъяснения о статусе российского консульства на Аландских островах. Лидер рассказал, что оно состоит лишь из одного сотрудника.

5 июня начались военные учения российского флота в Балтийском море с участием более трех тысяч бойцов. Представитель НАТО заявил, что альянс не предупреждали о запланированных маневрах.