Начинка для "грязной бомбы": из России пытались вывезти килограмм цезия-137

Слоумышленники якобы действовали при координации гражданина Украины. В ФСБ утверждают, что цезий-137 хотели вывезти из РФ для создания "грязной бомбы".

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В России сотрудники ФСБ задержали пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137. Об этом информирует издание "РИА Новости" ссылаясь на пресс-релиз спецслужбы.

Сообщается, что преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению одного килограмма изотопа цезий-137 за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж.

По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины. Если бы цезий-137 удалось вывезти, использовать его планировалось для создания оружия массового поражения ("грязной бомбы") в целях дискредитации России.

"Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", — заключили в ФСБ.

Заявления о "грязных бомбах" звучат из уст российских властей еще с осени прошлого года, когда российские оккупанты терпели поражение на фронте вокруг Херсона.

Представили России пытались убедить западные страны в том, что именно "Украина занимается разработкой грязной бомбы". Однако никаких доказательств этому предоставлено не было. Страны Запада не поверили этим заявлениям и сказали, что РФ занимается пропагандой.

Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей.

Вместе с тем это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека. Характерны типичные для острой лучевой болезни изменения в картине крови.

По мнению экспертов, цезий-137 может использоваться в качестве начинки для грязной бомбы.

26 октября 2022 года сообщалось о том, что оккупанты придумывают фейки о ядерном оружии Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал руководителям оборонных ведомств США, Великобритании, Турции и Франции, что Киев якобы готовит "грязную бомбу".

Также в октябре 2022 года российские СМИ сообщали, что Украина якобы намерена подорвать "грязную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить в этом РФ. На такие утверждения России отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он опроверг слова Шойгу и назвал их абсурдными и опасными, ведь РФ часто обвиняет в том, что планирует совершить сама.