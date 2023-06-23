"Просто кошмар": женщина с бигуди потрясла гостей фестиваля в Британии своей прической (фото)
Гостья мероприятия продемонстрировала на камеры "культовый" образ — набор бигуди в волосах. Журналист спросил ее о прическе, а в ответ услышал историю о сломанной тележке.
Одна из посетительниц Гластонберийского фестиваля современного исполнительского искусства в Британии хотела выделиться внешним видом и вплела в волосы огромные бигуди. На это обратил внимание британский таблоид Daily Mirror.
Гластонберийский фестиваль проводят с 1970 года неподалеку от города Гластонбери в Великобритании. Посетительница с необычной прической раздавала интервью тележурналистам.
"Женщина демонстрировала "культовый" образ — на камеры она показалась с набором роликов в волосах. Она объяснила, что готовится к созданию гламурной прически позже в тот же день", — отметило издание.
Женщина поразила телезрителей не только внешним видом, но и странным ответом на вопрос интервьюера. Журналист попросил ее объяснить, зачем ей "ролики", предположительно имея в виду ее прическу.
А посетительница начала рассказывать про сломанную тележку, которую ей пришлось тащить на фестиваль.
"Я знаю, это не круто. Мы шли, а она просто сломалась. Теперь нам буквально приходится тащить ее всю дорогу, это просто кошмар", — объяснила она.
Через время она поняла, какие "ролики" имел в виду журналист.
"Ах, мои ролики! Я думала, вы имеете в виду ролики, колеса этой штуки. Сегодня утром я захотела быть кудрявой", — отметила она.
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