"Все еще жив": Папа Римский не смог произнести речь из-за плохого самочувствия

Папа Римский Франциск объяснил, что в настоящее время он еще находится под действием анестезии, поэтому ему сложно дышать.

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Папа Римский Франциск был вынужден пропустить чтение запланированной речи на конференции, которая должна была состояться в четверг, 22 июня. Причина отсутствия понтифика в этот день связана с проблемами дыхания, возникшими после операции по удалению грыжи, которая была проведена в этом месяце. Об этом сообщает Reuters.

"Я все еще нахожусь под действием анестезии, мое дыхание не очень хорошее", — сказал Франциск на встрече католической восточной церкви, сообщив, что делегаты получат текст речи.

В ответ на вопрос о своем самочувствии, 86-летний Папа Римский Франциск сказал: "Я все еще жив".

К слову, 30 апреля Папа Римский Франциск заявил о желании провести встречу с патриархом Русской православной церкви Кириллом. По словам понтифика, после начала вторжения РФ он только один раз общался с главой РПЦ по видеосвязи.

До этого, 12 апреля, напомним Франциск призвал мировых лидеров решать политические конфликты "при помощи ума, а не смертоносного оружия".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга 1 мая, что Вашингтон осведомлен о попытках Ватикана содействовать мирному урегулированию российско-украинской войны.