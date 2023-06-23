Змея, спасаясь от вентилятора на потолке, набросилась на мужчину (видео)

Рептилия ничего другого не придумала, как спрыгнуть с вентилятора на потолке прямо на мужчину, который фиксировал змею на видео.

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Змея, спасаясь от вентилятора на потолке, набросилась на мужчину, который фиксировал событие на видео. Ролик собрал более 24 миллионов просмотров в Instagram.

Можно увидеть, что змея забралась на вентилятор на потолке, пыталась безопасно избежать контакта с постоянно крутящимися пропеллерами. Пресмыкающееся ничего другого не придумало, как спрыгнуть. Впоследствии змея бросилась на оператора, фиксировавшего событие.

"Чувак нашел змею, которая вылезла из вентилятора на потолке, когда это произошло. Что делать в такой ситуации?" — говорится в описании.

Оператор на видео кричит от шока и пытается убежать. Именно в связи с этим и дальше теряется четкость изображения. Жуткие кадры стало популярными, восхетив аудиторию на многочисленных платформах социальных сетей.

Змеи в помещениях людей

Пресмыкающиеся довольно часто оказываются среди людей, прокрадываясь все ближе в гражданскую инфраструктуру. Они незаметно прячутся за диванами, дерзко проскальзывают под простыни и рыщут в подвалах и на чердаках. Змеиные вторжения оставляют у владельцев домов длительное ощущение беспокойства и страха.

Недавно подобный случай произошел в Австралии, где огромный 10-килограммовый питон пробрался в жилой дом, вызвав большой переполох. Змея пересекла дорогу, а затем поднялась по стене на дерево, ветви которого свисали над крышей дома, прокравшись в ванную комнату. Житель Квинсленда сидел на унитазе, когда увидел пронзительные глаза 10-килограммового питона, который наблюдал за ним из душевой кабины возле нагревательной лампы. Осознавая потенциальную опасность, владельцы дома оперативно обратились за профессиональной помощью.

Напомним, в мае в США мужчина сцепился с огромным питоном на дороге. Майк Киммел, ловец агрессивных видов животных, поймал на улице огромного питона, когда возвращался домой. Змея долгое время продолжала защищаться, сжимая своим толстым телом руки и талию мужчины.