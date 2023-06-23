Змія, рятуючись від вентилятора на стелі, накинулася на чоловіка (відео)

Плазун нічого іншого не вигадав, як зістрибнути з вентилятора на стелі прямо на чоловіка, який фіксував змію на відео.

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Змія, рятуючись від вентилятора на стелі, накинулася на чоловіка, який фіксував подію на відео. Ролик зібрав понад 24 мільйони переглядів в Instagram.

Можна побачити, що змія залізла на вентилятор на стелі, намагалася безпечно уникнути контакту з пропелерами, що постійно крутилися. Плазун нічого іншого не вигадав, як зістрибнути. Згодом змія кинулася на оператора, який фіксував подію.

"Чувак знайшов змію, яка вилізла з вентилятора на стелі, коли це відбулося. Що робити в такій ситуації?" – йдеться у дописі.

Оператор на відео кричить від шоку та намагається втекти. Саме у зв'язку з цим й далі втрачається чіткість зображення. Моторошне відео стало популярними, вплинувши на аудиторію на численних платформах соціальних мереж.

Змії у помешканнях людей

Плазуни доволі часто опиняються серед людей, прокрадаючись все ближче у цивільну інфраструктуру. Вони непомітно ховаються за диванами, зухвало прослизають під простирадла та нишпорять у підвалах та на горищах. Зміїні вторгнення залишають у власників будинків тривале відчуття неспокою і страху.

Нещодавно подібний випадок відбувся в Австралії, де величезний 10-кілограмовий пітон пробрався до житлового будинку, спричинивши неабиякий переполох. Змія перетнула дорогу, а потім піднялася по стіні на дерево, гілки якого звисали над дахом будинку, прокравшись до ванної кімнати. Мешканець Квінсленда сидів на унітазі, коли побачив пронизливі очі 10-кілограмовий пітон, який спостерігав за ним із душової кабіни біля нагрівальної лампи. Усвідомлюючи потенційну небезпеку, власники оселі оперативно звернулися за професійною допомогою.

Нагадаємо, у травні у США чоловік зчепився з величезним пітоном на дорозі. Майк Кіммел, ловець агресивних видів тварин, упіймав на вулиці величезного пітона, коли повертався додому. Змія тривалий час продовжувала захищатися, стискаючи своїм товстим тілом руки та талію чоловіка.