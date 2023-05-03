"Абсолютное чудовище": в США мужчина сразился с огромным питоном на дороге (видео)

Майк Киммел, ловец агрессивных видов животных, поймал огромного питона, когда возвращался домой. Змея долгое время продолжала защищаться, сжимая своим толстым телом руки и талию мужчины.

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Майк Киммел из штата Флорида, США, возвращался домой, когда в темноте наткнулся на "абсолютно чудовищного" питона. Видео их схватки на дороге набрало более 263 тысяч просмотров на YouTube. Об этом пишет Miami Herald.

Охотник на агрессивные виды животных Майк Киммел, известный в социальных сетях как Python Cowboy, рассказал, что самка примерно была 16 футов (чуть более 4,8 м) в длину и весом около 50 фунтов (чуть больше 22,5 кг). Он пришел к такому выводу после того, как схватил ее за хвост и потащил из болота, показано на видео.

"Боже, она сильная. Это большая змея, ребята", — говорит американец.

Самка примерно была 16 футов (чуть более 4,8 м) в длину и весом около 50 фунтов (чуть больше 22,5 кг) Фото: YouTube/ Python Cowboy

В последующие минуты ловец агрессивных животных пытается контролировать разъяренную змею, которая громко шипит и пытается извиваться и укусить его. В конце концов мужчина ухватил ее чуть ниже челюстей, и при детальном обзоре стало ясно, что голова змеи примерно такого же размера, как и кулак Киммела. После все этого змея продолжала защищаться, сжимая своим толстым телом его руки и талию.

"Этот хищник может нанести серьезный ущерб. Вы можете видеть, что он очень, очень хорошо питается. Опоссумы, выдры, еноты, аллигаторы. Ни у чего нет шансов против этого животного", — говорит Киммел, пытаясь сохранить хватку.

В конце 10-минутного видео мужчина оттаскивает змею к дороге, где он на камеру (выстрелом из пистолета) умерщвляет ее. Гуманная эвтаназия питонов соответствует рекомендациям Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды в отношении инвазивных видов.

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