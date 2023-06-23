Бесстрашный дайвер покормил из рук гигантскую акулу (фото)

Огромные пасти океанические обитатели выдергивали сразу куски пищи из вытянутых рук дайвера, жадно поглощая мясо. Всего акул-быков было около десяти.

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Акула-бык длиной 2 метра и весом почти 300 кг пообедала из рук отважного драйвера. Об этом информирует Mirror.

Джефф Джоэл решил погрузиться в воды Атлантического океана, что он уже не раз делал ранее. На этот раз он решил взять свой фотоаппарат Nikon D850. В другой держал массивный кусок мяса.

Спустя несколько секунд более полудюжины акул-быков начали кружить вокруг 66-летнего мужчины и семи других членов экипажа. Джефф начал кормить их словно щенков.

Огромные пасти океанических обитателей выдергивали сразу куски пищи из его вытянутых рук, жадно поглощая мясо. Самая большая из акул, вероятно, весила почти 300 кг.

Дайвер совсем не боялся позировать с ними. Он даже похлопал некоторых океанических обитателей и сделал десятки фотографий. Всего было от шести до десяти акул-быков.

Джоэл фотографирует дикую природу во Флориде. Он занимался дайвингом в местном заливе Юпитер.

Акулы часто посещают эту часть побережья штата — существует даже компания под названием Florida Shark Diving, которая берет туристов на глубины, чтобы увидеть и "пообщаться" с крупными существами. Джоэл также был в своем снаряжении для подводного плавания и не надевал никакого дополнительного снаряжения, чтобы защититься от акул.

Дайвер сказал, что любит общаться с хищниками и делиться фотографиями своих экскурсий. Реакция, которую он получает, держит его. Хотя мужчина привык быть в присутствии многих акул, он все равно впечатлен окончательными изображениями, и ему нравится реакция, которую они вызывают у других.

"Акул этого вида было от шести до десяти", — рассказал он.

Напомним, в конце мая в Атлантическом океане поймали "Железную акулу", которая проплыла более 24 тыс. км. Взрослая большая белая акула имеет вес около 535 кг, а длину — 3,65 метра. Ее дважды замечали специалисты морской исследовательской группы OCEARCH. Большие белые акулы в Атлантическом океане мигрируют каждый год, проводя лето в северных водах вблизи Канады, а зиму аж на юг, вплоть до восточного Мексиканского залива.