Безстрашний дайвер погодував із рук гігантську акулу (фото)

Величезні пащі океанічні мешканці висмикували одразу шматки їжі з витягнутих рук дайвера, жадібно поглинаючи м’ясо. Загалом акул-биків було біля десяти.

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Акула-бик завдовжки 2 метри та вагою у майже 300 кг пообідала з рук відважного драйвера. Про це інформує Mirror.

Джефф Джоел вирішив зануритися у води Атлантичного океану, що він вже неодноразово робив раніше. Цього разу він вирішив взяти свій фотоапарат Nikon D850. В іншій тримав масивний шматок їжі.

За кілька секунд понад півдюжини акул-биків почали кружляти навколо 66-річного чоловіка та семи інших членів екіпажу. Джефф почав годувати їх немов цуценят.

Величезні пащі океанічних мешканців висмикували одразу шматки їжі з його витягнутих рук, жадібно поглинаючи м’ясо. Найбільша з акул, ймовірно, важила майже 300 кг.

Дайвер зовсім не боявся позувати з ними. Він навіть поплескав деяких океанічних мешканців і зробив десятки фото. Загалом було від шести до десяти акул-биків.

Фото: mediadrumimages/Jeff Joel

Джоел фотографує дику природу у Флориді. Він займався також дайвінгом у місцевій затоці Юпітер.

Акули часто відвідують цю частину узбережжя штату — існує навіть компанія під назвою Florida Shark Diving, яка бере туристів на глибини, щоб побачити та "поспілкуватися" з великими істотами. Джоел також був у своєму спорядженні для підводного плавання і не одягав жодного додаткового спорядження, щоб захиститися від акул.

Дайвер сказав, що любить спілкуватися з хижаками та ділитися фото своїх екскурсій. Реакція, яку він отримує, тримає його. Хоча чоловік звик бути в присутності багатьох акул, він все одно вражений остаточними зображеннями, і йому подобається реакція, яку вони викликають в інших.

"Акул цього виду було від шести до десяти", – розповів він.

Нагадаємо, наприкінці травня в Атлантичному океані спіймали "Залізну акулу", яка проплила понад 24 тис. км. Доросла велика біла акула має вагу близько 535 кг, а довжину – 3,65 метра. Її двічі помічали фахівці морської дослідницької групи OCEARCH. Великі білі акули в Атлантичному океані мігрують щороку, проводячи літо в північних водах поблизу Канади, а зиму аж на південь, аж до східної Мексиканської затоки.