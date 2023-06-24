После отмены похода "Вагнера" на Москву: вузам в столице РФ рекомендовали перейти на дистант

Заместитель министра образования РФ рекомендовал московским вузам перевести в дистанционный формат все мероприятия 26 июня, несмотря на заявление Евгения Пригожина.

Related video

Министерство образования и науки РФ рекомендовало высшим учебным заведениям в Москве провести удаленно или перенести на другую дату любые мероприятия, запланированные на 26 июня, в связи с введением в городе режима КТО. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.

Примечательно, что заявление чиновника было опубликовано уже после того, как глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил об отмене похода мятежников на Москву и возвращении в полевые лагеря.

"Министерство рекомендовало вузам действовать в соответствии с решениями, принятыми руководителями регионов. В частности, в понедельник в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов", – сказал Могилевский.

Кроме того, абитуриенты получили рекомендации от профильного ведомства касательно дистанционного формата предоставления документов в учреждения образования.

Заявление Пригожина: в чем суть

Вечером 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что, чтобы "не проливать русскую кровь", наемники возвращаются в полевые лагеря.

"Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", — сказал он.

Напомним, пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский политик провел переговоры с Евгением Пригожиным, благодаря которым стороны достигли определенных договоренностей. Отмечается, что участники ЧВК "Вагнер" получили гарантии безопасности.