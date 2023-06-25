Новый тренд: салон для ногтей показал маникюр, из которого сочится искусственный гной (видео)

Компания Nail Sunny, которая имеет 16 магазинов по всему миру, снова оказалась в центре скандала из-за очередного "необычного творения".

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Салон Nail Sunny привел пользователей Instagram в ужас, поделившись новой странной идеей маникюра с изображением пятна от укола или гноящейся раны. Об этом пишет The Mirror.

Компания, которая имеет 16 магазинов по всему миру, снова оказалась в центре скандала за очередное необычное творение.

В ролике, который набрал более 572 000 просмотров и более 4 000 лайков, работник сжимает пятнистый и желтый ноготь клиента, из которого сочится искусственный гной. Сотрудники салона показывают процесс, сначала спиливая оригинальный ноготь, который был выполнен в светло-розовом оттенке с белыми кончиками. После нанесения клея сверху помещается кусок полиэтиленовой пленки, а затем в него вводится желтый оттенок.

Наконец, сотрудники салона покрывают ноготь бежевым тоном, добавляя текстуру с каждым штрихом, и завершают работу, добавляя реалистичное пятно и капельки крови в центре.

Люди поспешили написать в комментариях и поделиться своей реакцией. Многие из них остались в ужасе.

"Господи, мир сошел с ума. Это новый уровень ужаса для меня", — написала одна из девушек посмотревшая видео.

Скандальный салон ранее уже попадал в заголовки газет за ряд странных образов, включая использование мертвых креветок, кормящих грудей и еще один с использованием текилы и съедобной пищи.

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