Новий тренд: салон для нігтів показав манікюр, з якого сочиться штучний гній (відео)

Компанія Nail Sunny, яка має 16 магазинів по всьому світу, знову опинилася в центрі скандалу через чергове "незвичайне творіння".

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Салон Nail Sunny привів користувачів Instagram у жах, поділившись новою дивною ідеєю манікюру із зображенням плями від уколу або гнійної рани. Про це пише The Mirror.

Компанія, яка має 16 магазинів по всьому світу, знову опинилася в центрі скандалу через чергове незвичайне творіння.

У ролику, який набрав понад 572 000 переглядів і понад 4 000 лайків, працівник стискає плямистий і жовтий ніготь клієнта, з якого сочиться штучний гній. Співробітники салону показують процес, спочатку спилюючи оригінальний ніготь, який був виконаний у світло-рожевому відтінку з білими кінчиками. Після нанесення клею зверху поміщається шматок поліетиленової плівки, а потім у нього вводиться жовтий відтінок.

Нарешті, співробітники салону покривають ніготь бежевим тоном, додаючи текстуру з кожним штрихом, і завершують роботу, додаючи реалістичну пляму і крапельки крові в центрі.

Люди поспішили написати в коментарях і поділитися своєю реакцією. Багато з них залишилися в жаху.

"Господи, світ збожеволів. Це новий рівень жаху для мене", — написала одна з дівчат, яка подивилася відео.

Скандальний салон раніше вже потрапляв до заголовків газет через низку дивних образів, включно з використанням мертвих креветок, грудей, які годують, і ще один з використанням текіли та їстівної їжі.

Раніше Фокус писав, що жінка обміняла шпильку для волосся на будинок. Демі Скіппер була вражена історією Кайла Макдональда, який за рік зміг обміняти канцелярську скріпку на двоповерховий будинок. Дівчина вирішила випробувати свої сили і запустила проєкт "Trade Me Project".

Також повідомлялося, що сліпого хлопця вигнали зі спортзалу за те, що він "витріщався" на жінку. Коли Тобі Еддісону було 17 років його звинуватили в тому, що він підглядав за дівчиною під час тренування. Жінка не повірила хлопцеві навіть коли він пояснив, що позбавлений зору.