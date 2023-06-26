Не могла пройти: женщина сбросила 133 кг после того, как застряла в дверях (фото)

Дотти Перкинс обратилась за помощью к специалистам, так как ее бедра были слишком большими, чтобы протиснуться во входную дверь супермаркета.

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Дотти Перкинс, которая весила около 270 килограммов и постоянно застревала в дверях супермаркета, решила резко сбросить вес, чтобы вернуть себе уверенность. После нескольких лет интенсивной работы она удивила своих родных и знакомых. Об этом пишет Daily Star.

Женщина обратилась за помощью к специалистам, так как ее бедра были слишком большими, чтобы протиснуться во входную дверь супермаркета. Ей помог эксперт по похудению доктор Новзарадан.

Дотти Перкинс весила свыше 270 килограммов и из-за этого не могла передвигаться самостоятельно, приходилось использовать инвалидную коляску. Именно поэтому, она часто застревала в дверях супермаркета и вынуждена была вставать, чтобы выйти из магазина. Женщина откровенно признается, что ей было очень стыдно за свой лишний вес.

"Я никогда раньше не была в ситуации, когда не могла пройти в дверь. Мне было стыдно. Я не любила ходить в магазин", – рассказала Дотти.

Специалисты по похудению помогли женщине сбросить 133 кг. Фото: коллаж Фокус

Специалисты по похудению помогли женщине сбросить 133 кг. Она добавила, что это значительно улучшило и упростило ее повседневную жизнь.

Издание отмечает, что Дотти Перкинс пережила множество личных трагедий, из-за которых она набрала лишние килограммы. Женщина призналась, что в детстве не получала достаточно любви и ласки от своих родителей, и именно поэтому она обращалась к еде в качестве утешения. Она также столкнулась с трагической потерей своего 13-летнего сына, который страдал от церебрального паралича и сколиоза.

Однако после успешного процесса похудения Дотти нашла новое счастье в браке. Она теперь носит красивую одежду и говорит, что ощущает себя хорошо.

Ранее Фокус писал, что блогерша умерла во время марафона с экстремального похудения. Женщина присоединилась к нескольким лагерям для похудения, пытаясь достичь своей цели, и похудела более чем на 27 килограммов за два месяца.

Также сообщалось, что самый тяжелый мужчина в мире похудел на 330 килограммов. Мужчина побил мировой рекорд по лишним килограммам. Хуан Педро Франко был признанный Книгой рекордов Гиннеса самым тяжелым мужчиной в мире с весом в 594 кг.