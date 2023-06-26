Не могла пройти: жінка скинула 133 кг після того, як застрягла у дверях (фото)

Дотті Перкінс звернулася по допомогу до фахівців, оскільки її стегна були занадто великими, щоб протиснутися у вхідні двері супермаркету.

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Дотті Перкінс, яка важила близько 270 кілограмів і постійно застрягала у дверях супермаркету, вирішила різко скинути вагу, щоб повернути собі впевненість. Після кількох років інтенсивної роботи вона здивувала своїх рідних і знайомих. Про це пише Daily Star.

Жінка звернулася по допомогу до фахівців, оскільки її стегна були занадто великими, щоб протиснутися у вхідні двері супермаркету. Їй допоміг експерт зі схуднення доктор Новзарадан.

Дотті Перкінс важила понад 270 кілограмів і через це не могла пересуватися самостійно, доводилося використовувати інвалідний візок. Саме тому, вона часто застрягала у дверях супермаркету і змушена була вставати, щоб вийти з магазину. Жінка відверто зізнається, що їй було дуже соромно за свою зайву вагу.

"Я ніколи раніше не була в ситуації, коли не могла пройти у двері. Мені було соромно. Я не любила ходити в магазин", — розповіла Дотті.

Фахівці зі схуднення допомогли жінці скинути 133 кг Фото: колаж Фокус

Фахівці зі схуднення допомогли жінці скинути 133 кг. Вона додала, що це значно поліпшило і спростило її повсякденне життя.

Видання зазначає, що Дотті Перкінс пережила безліч особистих трагедій, через які вона набрала зайві кілограми. Жінка зізналася, що в дитинстві не отримувала достатньо любові та ласки від своїх батьків, і саме тому вона зверталася до їжі як до розради. Вона також зіткнулася з трагічною втратою свого 13-річного сина, який страждав від церебрального паралічу та сколіозу.

Однак після успішного процесу схуднення Дотті знайшла нове щастя у шлюбі. Вона тепер носить гарний одяг і каже, що почувається добре.

Раніше Фокус писав, що блогерка померла під час марафону з екстремального схуднення. Жінка приєдналася до кількох таборів для схуднення, намагаючись досягти своєї мети, і схудла більш ніж на 27 кілограмів за два місяці.

Також повідомлялося, що найважчий чоловік у світі схуд на 330 кілограмів. Чоловік побив світовий рекорд за зайвими кілограмами. Хуан Педро Франко був визнаний Книгою рекордів Гіннеса найважчим чоловіком у світі з вагою в 594 кг.