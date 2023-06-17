Намагалася скинути 100 кг: блогерка померла під час марафону з екстремального схуднення

Блогерка приєдналася до кількох таборів для схуднення, намагаючись досягти своєї мети, і схудла на понад 27 кілограмів за два місяці.

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У Китаї розслідують смерть блогерки, яка померла через екстремальне схуднення у тренувальному таборі. Вона мала на меті скинути 100 кг. Про це пише CNN.

Повідомляється, що блогерка намагалася скинути понад половину своєї ваги, щоб надихнути своїх підписників, але померла під час інтенсивного навчального табору зі схуднення на північному заході Китаю.Нещодавно дівчина опублікувала кілька відео, на яких вона проходить інтенсивні тренування, і поділилася, що важить 156 кілограмів (344 фунти) і намагається скинути 100 кілограмів.

Смерть 21-річної блогерки, яка публікувала повідомлення під іменем Cuihua, викликала занепокоєння у суспільстві.

Відео, опубліковані на сторінці блогерки в мережі, на яких показано, як вона біжить і займається важкою атлетикою, активно поширювалися в китайських соціальних мережах, а також з’являлися в різних державних ЗМІ після її смерті.

Національне радіо Китаю повідомило, що блогерка приєдналася до кількох таборів для схуднення, намагаючись досягти своєї мети, і схудла на понад 27 кілограмів (60 фунтів) за два місяці.

Державні ЗМІ повідомили, що родина блогерки після її смерті отримала "компенсацію" від табору для схуднення. Відео її тренувань та світлини з них з її акаунту видалили.

Місцева влада заявила, що розслідує смерть та перевіряє, чи табір для схуднення проводив надмірні або неналежні тренування.

"Навчальні табори для схуднення шалено зростають. Під час нерегульованого тренувального процесу учні часто отримують травми", – попереджає державне інформаційне агентство China News Service.

Коментуючи останню смерть і навантаження на тіло, пов’язані зі схудненням, один із популярних коментарів на платформі Weibo, сказав, що життя блогерки Чжоу стало "ще одним невинним життям, вибитим маркетингом і впливовою культурою".

Нагадаємо, що у США фармацевтична компанія Eli Lilly подала заявку, щоб отримати дозвіл на продаж своїх ліків від діабету як засіб для боротьби з надмірною вагою.

Раніше повідомлялося, що відома українська акторка Ксенія Мішина опублікувала результати 4-х місяців своєї роботи над схудненням і спортивною формою.