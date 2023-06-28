Хотел попробовать весь ассортимент: отдыхающий умер после дегустации 12 коктейлей (фото)

Мужчина отдыхал с семьей на пляже и его внимание привлекли коктейли в меню в баре. Выпить все указанные там напитки он не смог, но после того, как попробовал половину, начал задыхаться.

Related video

57-летний британец умер на Ямайке после того, как пытался выпить 21 коктейль в меню бара у бассейна. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Мужчина поехал на отдых с семьей. На пляже он зашел в бар и начал угощаться всеми имеющимися в меню коктейлями, потому что хотел попробовать каждый из них. После 12 выпитых напитков он понял, что остальные не осилит, поэтому прекратил дегустацию и пошел в свой номер. Там ему стало плохо — он упал и начал задыхаться.

"Я положил его и начал звать на помощь. Он издал булькающий звук, дальше его стошнило", — рассказывает родственник умершего.

Патологоанатом из Кингстона, Ямайка, назвал причиной смерти мужчины "острый гастроэнтерит" из-за употребления алкоголя.

Напомним, что в Великобритании женщина устроилась на работу "голой" уборщицей и получает за это бешеные деньги. Работница клининговой компании за 10 часов зарабатывает больше, чем за неделю на своей основной работе.

Ранее сообщалось, что во время конкурса по поеданию блинов в России умерла женщина. В процессе поедания она вдруг подавилась, но это ее не остановило, и несмотря на все она продолжила есть дальше ради победы в конкурсе.