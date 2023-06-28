Хотів спробувати весь асортимент: відпочивальник помер після дегустації 12 коктейлів (фото)

Чоловік відпочивав з родиною на пляжі і його увагу привернули коктейлі в меню в барі. Випити всі зазначені там напої він не зміг, але після того, як скуштував половину, почав задихатися.

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57-річний британець помер на Ямайці після того, як намагався випити 21 коктейль у меню бару біля басейну. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Чоловік поїхав на відпочинок з родиною. На пляжі він зайшов у бар і почав пригощатися усіма наявними в меню коктейлями, бо хотів спробувати кожен із них. Після 12 випитих напоїв він зрозумів, що решту не осилить, тож припинив дегустацію і пішов до свого номеру. Там йому стало зле — він впав і почав задихатися.

"Я поклав його і почав кликати на допомогу. Він видавав булькаючий звук, далі його знудило", — розповідає родич померлого.

Патологоанатом із Кінгстона, Ямайка, назвав причиною смерті чоловіка "гострий гастроентерит" через вживання алкоголю.

Нагадаємо, що у Великій Британії жінка влаштувалася на роботу "голою" прибиральницею і отримує за це шалені гроші. Працівниця клінінгової компанії за 10 годин заробляє більше, ніж за тиждень на своїй основній роботі.

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