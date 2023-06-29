Экология и море: россияне массово интересуются квартирам в Мариуполе (фото)

По данным росСМИ, квартиры в среднем продают по 3 млн рублей (~ $34 000). Россиян привлекает близость к морю и они почему-то уверены в будущем города, несмотря на вероятность его освобождения.

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Россияне массово проявляют интерес к недвижимости во временном оккупированном Мариуполе Донецкой области, несмотря на разрушения, вызванные вторжением российской армии в Украину. Об этом 28 июня писало российское издание "Бумага".

Объявления о покупке квартир и домов в оккупированном городе появляются в соцсетях и онлайн-площадках. Российские журналисты отмечают, что многие покупатели считают Мариуполь перспективным местом развития, привлекательным для туристов из-за его близости к морю.

Примечательно, что несмотря на опасения относительно возобновления военных действий, россияне уверены в будущем города и готовы вкладывать деньги в недвижимость. На рынке Мариуполя предложений много, но цены зачастую завышены, что создает неопределенность для потенциальных покупателей.

"Я считаю, что это хорошее вложение средств. Я верю в развитие города и его большое будущее под крылом России. Думаю, он станет популярным местом для отдыха и туризма. Мариуполь имеет важное значение для нашей страны", — рассказала Олеся из Омска, которая ищет дом в Мариуполе.

Россиянин Эльдар, который также ищет квартиру в Мариуполе, говорит: "Я хочу приобрести недвижимость в Мариуполе, потому что считаю, что в будущем город будет процветать и станет привлекательным местом для отдыха. Я не боюсь возможного возвращения военных действий, так как наши рубежи защищены вооруженными силами, и война приближается к своему логическому завершению".

Россияне также отмечают хорошую экологию в Мариуполе как фактор принятия решения о покупке квартиры в оккупированном городе.

"Мы с семьей хотим найти жилье в Мариуполе, потому что хотим жить у моря с хорошей экологией. Также, недвижимость в Мариуполе отличается доступными ценами и привлекательными предложениями. Мы уверены в стабильном будущем города.", — рассказала Ирина.

Сколько стоят квартиры в оккупированном Мариуполе

Как отмечают российские журналисты, в среднем квартиры в Мариуполе продают за три миллиона рублей (~ $34 000). Владельцы пытаются экстренно избавиться от них.

На сайте "Авито" при поиске по регионам России Мариуполь не отображается, однако в городе уже размещают объявления. При поиске по названию города можно найти страницу с мариупольскими объявлениями. На сервисах "Циан" и "Яндекс Недвижимость" объявлений из Мариуполя нет, проверила "Бумага".

Сейчас на "Авито" размещено 70 объявлений о продаже недвижимости в Мариуполе. 34 из них — квартиры, 35 — дома и только одно — коммерческое помещение. В среднем квартиры продают за три миллиона рублей, а дома и участки — за 4,8 миллиона рублей.

В городе много предложений на рынке недвижимости, однако на жилье часто завышают цены, рассказали "Бумаге" желающие приобрести квартиры и дома в Мариуполе.

Самую дорогую квартиру из выставленных на "Авито" в Мариуполе пытаются продать за восемь миллионов рублей — это двухкомнатная квартира на проспекте Мира. На "Google Картах" видно, что соседние от этого дома здания пострадали от обстрелов или были снесены.

Напомним, 29 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты в Мариуполе готовятся к бегству на фоне успехов контрнаступления ВСУ. По его словам, план "эвакуации" ВС РФ и оккупационная администрация утвердили еще две недели назад.

Ранее, 23 июня, стало известно, что в ходе удара по расположению ВС РФ в Мариуполе погибли четыре офицера оккупационной армии.