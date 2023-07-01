"Алые паруса" на яхте Ковальчука: стало известно, где был Путин во время мятежа, – СМИ

По информации журналиста Михаила Зыгаря, даже шок от мятежа ЧВК "Вагнер" не помешал российскому лидеру насладиться любимым праздником.

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В субботу, 24 июня, в день, когда произошел вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер", президент России Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге на фестивале "Алые паруса". Об этом журналист Михаил Зыгарь рассказал в колонке для The New York Times.

По словам журналиста, никто не наслаждается праздником выпускников, который проходит в Санкт-Петербурге и завершается зрелищным световым шоу, больше, чем президент России Владимир Путин.

"Несмотря на шок от мятежа, когда силы Вагнера беспрепятственно прошли в пределах 125 миль от Москвы, Путин вылетел в Санкт-Петербург. Ничто, даже вооруженный мятеж, не могло удержать его от любимой вечеринки", – говорится в колонке.

Зыгарь отмечает, что веселье прошло "без сучка и задоринки", и российский диктатор наблюдал за шоу с яхты Юрия Ковальчука, своего ближайшего друга и одного из самых влиятельных олигархов страны.

"По мнению моих источников, близких к ближайшему окружению Путина — чиновников, администраторов, журналистов, бизнесменов и других, — это пока самое яркое свидетельство того, что президент оторван от реальности. Он по-прежнему считает, что у него все под контролем и что мятеж г-на Пригожина никак не изменил политическую ситуацию. Но он ошибается", – пишет журналист.

По словам собеседников Зыгаря, атмосфера вокруг главы Кремля меняется, и даже приближенные к президенту хотят перемен. Информированные источники утверждают, что путинская система правления просто не может продолжаться долго.

Где находились самолеты Путина 24 июня

Самолет Ил-96-300ПУ специального летного отряда "Россия", который подчиняется Управлению делами президента России Владимира Путина 24 июня вылетел из Москвы и пропал с радаров. Это произошло неподалеку от деревни Мошкино Тверской области.

Некоторые российские СМИ предположили, что глава государства отправился в Санкт-Петербург на фоне продвижения сил ЧВК "Вагнер" к Москве. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, будто Путин находится в Кремле.

СМИ также сообщали, что из московского аэропорта "Внуково" в северо-западном направлении вылетели самолеты первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрия Медведева, премьер-министр Михаила Мишустина и другие бизнес-джеты. В секретариате Дмитрия Медведева также заявили агентству ТАСС, будто тот вместе с помощниками находятся на рабочих местах.

Также сообщалось, что два самолета из авиационного парка специального летного отряда "Россия", которыми летает президент РФ Владимир Путин, вернулись в Москву в ночь на 25 июня.