"Алые паруса" на яхті Ковальчука: стало відомо, де був Путін під час заколоту, — ЗМІ

За інформацією журналіста Михайла Зигаря, навіть шок від заколоту ПВК "Вагнер" не завадив російському лідеру насолодитися улюбленим святом.

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У суботу, 24 червня, у день, коли стався збройний заколот ПВК "Вагнер", президент Росії Володимир Путін перебував у Санкт-Петербурзі на фестивалі "Алые паруса". Про це журналіст Михайло Зигар розповів у колонці для The New York Times.

За словами журналіста, ніхто не насолоджується святом випускників, що проходить у Санкт-Петербурзі та завершується видовищним світловим шоу, більше ніж президент Росії Володимир Путін.

"Попри шок від заколоту, коли сили Вагнера безперешкодно пройшли в межах 125 миль від Москви, Путін вилетів до Санкт-Петербурга. Ніщо, навіть збройний заколот, не могло втримати його від улюбленої вечірки", — йдеться в колонці.

Зигар зазначає, що веселощі пройшли "без сучка і задирки", і російський диктатор спостерігав за шоу з яхти Юрія Ковальчука, свого найближчого друга та одного з найвпливовіших олігархів країни.

"На думку моїх джерел, близьких до найближчого оточення Путіна — чиновників, адміністраторів, журналістів, бізнесменів та інших, — це поки що найяскравіше свідчення того, що президент відірваний від реальності. Він, як і раніше, вважає, що у нього все під контролем і що заколот Пригожина ніяк не змінив політичної ситуації. Але він помиляється", — пише журналіст.

За словами співрозмовників Зигаря, атмосфера навколо глави Кремля змінюється, і навіть наближені до президента хочуть змін. Поінформовані джерела стверджують, що путінська система правління просто не може тривати довго.

Де перебували літаки Путіна 24 червня

Літак Іл-96-300ПУ спеціального льотного загону "Россия", який підпорядковується Управлінню справами президента Росії Володимира Путіна, 24 червня вилетів із Москви та зник із радарів. Це сталося неподалік від села Мошкіно Тверської області.

Деякі російські ЗМІ припустили, що глава держави вирушив до Санкт-Петербурга на тлі просування сил ПВК "Вагнер" до Москви. Однак прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, ніби Путін перебуває в Кремлі.

ЗМІ також повідомляли, що з московського аеропорту "Внуково" в північно-західному напрямку вилетіли літаки першого заступника голови Військово-промислової комісії Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та інші бізнес-джети. У секретаріаті Дмитра Медведєва також заявили агентству ТАСС, ніби той разом із помічниками перебувають на робочих місцях.

Також повідомлялося, що два літаки з авіаційного парку спеціального льотного загону "Россия", якими літає президент РФ Володимир Путін, повернулися до Москви в ніч на 25 червня.