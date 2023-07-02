Хватит на 4 месяца: в Крыму буряты покупают корову для ВС РФ

А в самой Бурятии в начале июня жителей попросили принести в администрацию старые детские рюкзаки и спортивные сумки, которые позже выдали российским военным, отправленным воевать на Донбасс

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В Крыму волонтеры-буряты соирали деньги на корову для российских военных, так как у оккупантов начались проблемы с продуктами. Информация об этом появилась в российском телеграм-канале "Люди Байкала"в субботу, 1 июля.

В оккупированном Армянске еще в 2022 году открылась бурятская юрта "Солдатский привал", в которой российских оккупантов кормили домашней пищей. Готовят эту еду буряты, которые приезжают в аннексированный Крым посменно.

В конце июня в социальных сетях они начали собирать 70 тысяч рублей (29,3 тыс.грн) на корову для российских военных. Ее планировали забить, а мясом четыре месяца подряд кормить оккупантов.

А в начале июня уже в самой Бурятии в Тункинского районе жителей просили принести в здание администрации школьные рюкзаки и спортивные сумки, которые не пригодятся детям в следующем учебном году. Как оказалось они были нужны российским военным, которые лечились в госпитале Улан-Удэ. Оккупанты получили ранения в Украине, однако после лечения их опять отправили воевать с ВСУ. Обмундирования им не выдали и военные ВС РФ уехали воевать на Донбасс со школьными ранцами.

Напомним, в Курске волонтеры начали собирать собачью шерсть на носки российским военным. Подобная идея пришла в голову волонтерам из группы помощи армии "Золотые руки ангела". Они объявили сбор вычесанной собачьей шерсти с любых собак, чтобы навязать теплую одежду солдатам, находящимся на войне в Украине.

А в конце сентября 2022 года мобилизованным тувинцам начали выдавать продуктовую помощь. Среди пищевых наборов были мука, картофель и голова барана.