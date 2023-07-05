Умер в больнице: боксер убил в российском Артемовске "вагнеровца", — росСМИ (фото)

Наемник Александр Кожевин был госпитализирован в тяжелом состоянии после драки в парке. Боксера, который "нокаутировал" оккупанта, держат под домашним арестом.

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В городе Артемовск в Краснодарском крае РФ спортсмен Николай Смирнов избил бойца российской ЧВК "Вагнер" Александра Кожевина. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Об этом 4 июля сообщили в E1.

Причины конфликта, произошедшего 15 июня в парке, пока неизвестны. Местный боксер находится под домашним арестом по решению суда от 2 июля.

Фото боксера Николая Смирнова, избившего "вагнеровца" в парке Фото: e1.ru

Кожевин был госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Его мать подтвердила, что мужчина умер, не приходя в сознание.

"Он умер в больнице, не приходя в сознание", — проинформировала женщина.

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