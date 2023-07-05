Помер у лікарні: боксер вбив у російському Артьомовську "вагнерівця", — росЗМІ (фото)

Найманець Олександр Кожевін був госпіталізований у тяжкому стані після бійки у парку. Боксера, що "нокаутував" окупанта, тримають під домашнім арештом.

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У місті Артьомовськ в Краснодарському краї РФ спортсмен Микола Смирнов побив бійця російської ПВК "Вагнер" Олександра Кожевіна. Чоловік помер у лікарні від отриманих травм. Про це 4 липня повідомили в E1.

Причини конфлікту, що стався 15 червня у парку, наразі невідомі. Місцевий боксер перебуває під домашнім арештом за рішенням суду від 2 липня.

Фото боксера Миколи Смирнова, що побив "вагнерівця" в парку Фото: e1.ru

Кожевін був госпіталізований у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою. Його мати підтвердила, що чоловік помер, не приходячи до тями.

"Він помер у лікарні, не приходячи до тями", — проінформувала жінка.

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