€20 тысяч за человека: Орбан выразил жесткий протест против новых миграционных решений ЕС

Швеция выдвинула предложение, согласно которому государства будут обязаны принимать мигрантов, платить им или оказывать "оперативную помощь". В Венгрии выступили категорически против изменений, аргументируя позицию войной в Украине.

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Венгрия не будет выполнять миграционные решения ЕС, в частности не примет обязательную квоту. Об этом во время венгерско-австро-сербского саммита в Вене заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передали 7 июля в местном СМИ 444.

Венгерский премьер не считает нужным заменять существующую модель европейской. По его мнению, миграционная политика ЕС не так эффективна.

"Венгрия найдет правовой и политический способ не выполнять решение Брюсселя", — заверил Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия оказалась в особой ситуации из-за границы с Украиной. Он убежден, что из-за войны в соседнем государстве через южные границы Венгрии пролегает наиболее загруженный путь мигрантов.

В то же время венгерский премьер-министр попытался отстоять существующую в стране модель. Сейчас для въезда на территорию Венгрии мигрантам необходимо получить соответствующее разрешение. Рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища до принятия мигрантов, по мнению Орбана, должны принять во всех европейских государствах.

Что именно хотят изменить в вопросе мигрантов в Евросоюзе?

В польском медиа RFM объясняли, о каких изменениях идет речь. Швеция предложила странам ЕС миграционный пакет, согласно которому государства будут иметь три варианта:

принимать мигрантов;

предоставлять им "оперативную помощь";

не впускать людей, однако предоставить им финансовую поддержку.

Стоит отметить, что Польша также не поддержала инициативу Швеции. В МВД страны отметили, что фактически государства будут иметь выбор только между принятием мигрантов и уплатой 20 тысяч евро за каждого недопущенного человека. Министр Бартош Гродецкий подчеркнул, что польское общество приняло более миллиона украинских беженцев и не готово к решению ЕС, из-за которого будет вынуждено платить из собственного кармана за мигрантов.

Напомним, 30 июня премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна отказывается увеличивать финансовую поддержку Украины. Он отметил, что дополнительных денег не будет, пока Киев не объяснит расходы предыдущих.

1 июля советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал решение Венгрии блокировать помощь ЕС для Украины. Он намекнул, что страна меньше соответствует европейским ценностям, чем Украина, которая не является членом союза.