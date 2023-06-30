"Где предыдущие?": Венгры не дадут больше денег Украине, — Обран

По словам венгерского премьера, Киев сперва должен объяснить, на что пошли ранее выделенные средства прежде, чем получать новую финансовую помощь.

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Венгрия отказывается увеличивать финансирование для Украины в рамках Европейского союза и не желает выделять дополнительные деньги на покрытие увеличивающихся расходов ЕС по обслуживанию долга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственного радио, сообщает 30 июня агентство Reuters.

"Ясно одно, мы, венгры… не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись предыдущие средства на сумму около 70 млрд евро", — заявил Орбан.

Он также заявил, что считает нелепым и абсурдным требование выделять дополнительные средства на обслуживание долга по кредиту, если страна до сих пор не получила обещанных средств.

Отмечается, что Орбан высказал свою позицию во время саммита ЕС в Брюсселе. Вместе с Польшей, Венгрия не получила средства из Европейского фонда восстановления из-за спора о верховенстве закона. По информации СМИ, лидеры ЕС в четверг заявили о своей готовности взять на себя долгосрочные обязательства по укреплению безопасности Украины, в то время как президент Украины Владимир Зеленский призвал начать работу над новыми санкциями против России.

Орбан заявил, что практически нет шансов на одобрение данных финансовых планов странами-членами ЕС, и предвидит "долгую борьбу".

Напомним, 27 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Виктор Орбан унижает европейские ценности, озвучивая пропагандистские тезисы Российской Федерации об Украине.

Также 27 июня было опубликовано интервью изданию Bild, в котором Орбан заявил, что не считает возможной победу Украины в войне против России, а президента Владимира Путина венгерский премьер назвал избранным.

Напомним также, 20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

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