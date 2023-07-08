Все известные запасы химического оружия в мире уничтожены, — ОЗХЗ

Соединенные Штаты Америки, последнее официально известное государство-обладатель, завершили уничтожение объявленных ими запасов химического оружия. Впрочем, в ВСУ заявляют, что РФ продолжает применять яды на поле боя.

Related video

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что последнее химическое оружие из запасов, объявленных всеми государствами-участниками Конвенции о химическом оружии (КХО), было проверено и уничтожено. Об этом сообщается на сайте организации.

Последний химический боеприпас из объявленного Соединенными Штатами Америки запаса химического оружия был необратимо ликвидирован 7 июля на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Blue Grass в Кентукки.

"Я поздравляю все государства-участники, и в данном случае Соединенные Штаты Америки, с этим крупным достижением международного сообщества. Прекращение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для Организации. Это важный шаг на пути к достижению своей цели по полной ликвидации всего химического оружия", — заявил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

Эту информацию также подтвердил президент США Джо Байден.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что США благополучно уничтожили последний боеприпас из этого запаса, что еще на один шаг приближает нас к миру, свободному от ужасного химического оружия", — говорится в заявлении лидера США на сайте Белого дома.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее участники взяли на себя обязательство не производить, не применять такое оружие и уничтожить все его запасы. Участниками Конвенции в настоящее время являются более 190 стран. На сегодняшний день ОЗХО проверила и уничтожила 72 304,34 метрических тонны запасов химического оружия, заявленных странами всего мира.

Использование химоружия Россией

Несмотря на то, что Российская Федерация также является страной-участницей КХО, с начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано десятки случаев использования российской армией запрещенного оружия.

Накануне стало известно, что ВС РФ активно применяют химическое оружие против украинских военных на Бахмутском направлении. По предварительной информации, оккупанты используют химический элемент Льюизит.

Ранее Фокус писал, ﻿что российский неонацист показал химическое оружие, которое применяют против ВСУ.