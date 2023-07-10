Не поделили: на борту самолета Ryanair пассажиры устроили драку за место у иллюминатора (видео)

Пассажиры начали спор, который перешел в драку из-за места у окна в самолете. Стюард попытался разнять мужчин, но ему это не удалось.

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На рейсе Ryanair вспыхнула драка во время ссоры из-за мест в самолете. Об этом 9 июля сообщило издание Мirror.

Очевидец Нил Модвадиа, который 3 июля летел рейсом с Мальты в Лондон Станстед, заявил, что драка началась после того, как один из двух пассажиров-мужчин отказался пропустить другого. В видео, снятом пассажиром, слышно, как пассажиры пытались остановить драку и успокоить мужчин.

Кроме того, сотрудник Ryanair пытался вмешаться и разнять дерущихся.

По данным издания, ситуация в самолете Ryanair настолько вышла из-под контроля, что экипажу пришлось запросить присутствие полиции в аэропорту Аликанте.

Лондонский аэропорт Станстед не прокомментировал эту историю. Кроме того, издание Mirror связалось с Ryanair и полицией Эссекса, но комментариев также не получило.

Напомним, что 19 июня в Италии начался скандал после того, как человек припарковал свою машину на румынских номерах перед домом на виа Эмилио Фаа ди Бруно. В драке участвовали 60 человек, в том числе женщины и дети. Все они принадлежат к двум враждующим кланам ромов. Участники драки били друг друга палками, камнями, пустыми бутылками и ножами. Один мужчина получил ножевые ранения в грудь и спину и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Ранее, 10 мая, Фокус писал о том, что в Варшаве произошла массовая драка между украинцами и поляками. Конфликт, по информации журналистов, произошел между отдыхающими на местном пляже. Одного пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали, а в полицию доставили пятерых человек.