Не поділили: на борту літака Ryanair пасажири влаштували бійку за місце біля ілюмінатора (відео)

Пасажири почали суперечку, яка перейшла в бійку через місце біля вікна в літаку. Стюард спробував розборонити чоловіків, але йому це не вдалося.

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На рейсі Ryanair спалахнула бійка під час сварки через місця в літаку. Про це 9 липня повідомило видання Мirror.

Очевидець Ніл Модвадіа, який 3 липня летів рейсом із Мальти до Лондона Станстед, заявив, що бійка почалася після того, як один із двох пасажирів-чоловіків відмовився пропустити іншого. У відео, знятому пасажиром, чути, як пасажири намагалися зупинити бійку і заспокоїти чоловіків.

Крім того, співробітник Ryanair намагався втрутитися і розборонити тих, хто бився.

За даними видання, ситуація в літаку Ryanair настільки вийшла з-під контролю, що екіпажу довелося запросити присутність поліції в аеропорту Аліканте.

Лондонський аеропорт Станстед не прокоментував цю історію. Крім того, видання Mirror зв'язалося з Ryanair і поліцією Ессекса, але коментарів також не отримало.

Нагадаємо, що 19 червня в Італії почався скандал після того, як чоловік припаркував свою машину на румунських номерах перед будинком на віа Еміліо Фаа ді Бруно. У бійці брали участь 60 осіб, зокрема жінки та діти. Усі вони належать до двох ворогуючих кланів ромів. Учасники бійки били один одного палицями, камінням, порожніми пляшками і ножами. Один чоловік дістав ножові поранення в груди та спину і у важкому стані доставлений у лікарню.

Раніше, 10 травня, Фокус писав про те, що у Варшаві сталася масова бійка між українцями і поляками. Конфлікт, за інформацією журналістів, стався між відпочивальниками на місцевому пляжі. Одного потерпілого з ножовими пораненнями госпіталізували, а в поліцію доставили п'ятьох осіб.