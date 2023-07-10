Лодка с 200 мигрантами из Сенегала пропала у берегов Канарских островов, — СМИ

Испанские спасатели у Канарских островов ищут лодку с африканскими мигрантами, пропавшими без вести более недели назад.

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Испанские спасатели ищут в водах Канарских островов лодку с не менее чем 200 африканскими мигрантами, пропавшими без вести более недели назад, сообщает BBC.

Известно, что рыбацкая лодка 27 июня отплыла из Кафонтина, прибрежного города на юге Сенегала, который находится примерно в 1700 км от Тенерифе.

Группа помощи Walking Borders которая также занимается поиском, считает, что на борту было много детей.

Морская спасательная служба Испании сообщила, что две аналогичные лодки, на борту которых находились еще десятки человек, также пропали без вести.

Подробностей о двух других лодках немного. По словам Хелены Малено из Walking Borders, на борту одной из них находится около 65 человек, а другой — до 60.

Таким образом, на трех лодках без вести пропало около 300 человек.

Испанские власти к поискам привлекли самолет.

Опасный маршрут для нелегальных мигрантов

Путешествие из Западной Африки на Канарские острова является одним из самых опасных маршрутов для мигрантов, потому, что они обычно плывут на простых рыбацких лодках, которые легко подбрасываются мощными атлантическими течениями.

В прошлом году по меньшей мере 559 человек погибли в море, пытаясь добраться до испанских островов, сообщает Международная организация ООН по миграции (МОМ). Число погибших на 2021 год составило 1126 человек.

Напомним, 15 июня сообщалось о том, что у побережья Греции затонуло перегруженное судно. По данным журналистов, по меньшей мере 79 мигрантов, направлявшихся в Италию, утонули. Еще сотни людей пропали без вести.

Ранее, 28 февраля Фокус писал о том, что неподалеку от итальянского портового города Кротоне затонуло судно, на борту которого находилось около 200 человек. На борту затонувшей лодки, которая несколькими днями ранее вышла из Турции, были мигранты из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.