Подошел попросить сигарету: в РФ парню сняли скальп из-за "неправильной" прически (видео)

РосСМИ пишут, что компания мужчин хотела срезать парню зеленый ирокез с головы, но нож зацепил кожу.

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В Электростали Московской области 19-летнему парню по имени Юра срезали скальп из-за зеленого ирокеза. Инцидент произошел 9 июля вечером. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Сообщается, что молодой человек подошел к группе мужчин у бассейна "Кристалл" на Спортивной улице. Он хотел попросить у них сигарету, однако тем не понравилась прическа россиянина. Возник конфликт.

Отмечается, что друзья Юры убежали. Тогда агрессоры обездвижили жертву и решили ножом срезать с его головы ирокез, но зацепили и кожу. Затем скрылись с места происшествия. Прохожие оказали пострадавшему первую помощь. Парня пришлось госпитализировать.

Позже выяснилось, что российская полиция задержала одного из подозреваемых. Им оказался 24-летний житель республики Коми. Его имя пока не называют.

"Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенным группой лиц по предварительному сговору и об умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенным группой лиц", — говорится в сообщении.

Вечером 10 июля пострадавший Юрий дал интервью. Он рассказал, что нападавшие были "нерусской внешности".

19-летнему парню сняли скальп за зеленый ирокез в Московской области

Также российские СМИ сообщали, что в Тульской области местные жалуются на едкий туман. По словам местных жителей, у них не получается дозвониться в экстренную службу 112, так как там просто не берут трубку.

Кроме того сообщалось, что в конце июня в России молния убила крымчанина, когда он бежал по дороге. По словам журналистов, полиция Краснодарского края назначила проверку из-за попадания молнии.