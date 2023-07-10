Підійшов попросити цигарку: у РФ хлопцеві зняли скальп через "неправильну" зачіску (відео)

РосЗМІ пишуть, що компанія чоловіків хотіла зрізати хлопцеві зелений ірокез із голови, але ніж зачепив шкіру.

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В Електросталі Московської області 19-річному хлопцеві, на ім'я Юра зрізали скальп через зелений ірокез. Інцидент стався 9 липня ввечері. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що молодий чоловік підійшов до групи чоловіків біля басейну "Кристал" на Спортивній вулиці. Він хотів попросити в них цигарку, однак тим не сподобалася зачіска росіянина. Виник конфлікт.

Зазначається, що друзі Юри втекли. Тоді агресори знерухомили жертву і вирішили ножем зрізати з його голови ірокез, але зачепили й шкіру. Потім зникли з місця події. Перехожі надали потерпілому першу допомогу. Хлопця довелося госпіталізувати.

Пізніше з'ясувалося, що російська поліція затримала одного з підозрюваних. Ним виявився 24-річний житель республіки Комі. Його ім'я поки що не називають.

"Порушено кримінальну справу за статтями про хуліганство, вчинене групою осіб за попередньою змовою та про умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю, вчинене групою осіб", — ідеться в повідомленні.

Увечері 10 липня потерпілий Юрій дав інтерв'ю. Він розповів, що нападники були "неросійської зовнішності".

19-річному хлопцю зняли скальп за зелений ірокез у Московській області

Також російські ЗМІ повідомляли, що в Тульській області місцеві скаржаться на їдкий туман. За словами місцевих жителів, у них не виходить додзвонитися до екстреної служби 112, оскільки там просто не беруть слухавку.

Крім того, повідомлялося, що наприкінці червня в Росії блискавка вбила кримчанина, коли він біг дорогою. За словами журналістів, поліція Краснодарського краю призначила перевірку через влучання блискавки.