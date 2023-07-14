"Защищает детей": в России окончательно запретили менять пол (видео)
В росСМИ сообщили, что единственной причиной, которая разрешает проведение операции по смене пола, — это врожденные аномалии.
14 июля российская Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о запрете смены пола. Об этом заявили в пропагандистском издании "РИА "Новости".
Согласно принятому законопроекту, медицинским работникам запрещается проведение медицинских процедур, направленных на изменение пола человека, включая формирование первичных и/или вторичных половых признаков противоположного пола.
Исключение в законопроекте предлагается сделать только для случаев "врожденных аномалий у детей".
В дополнение к запретам на медицинскую помощь трансгендерным людям, Государственная дума одобрила следующие ограничительные меры:
- Органы ЗАГС (Загсовые архивы гражданского состояния) не смогут вносить изменения в документы человека, основываясь на медицинских справках о "смене пола".
- "Изменение пола" одним из супругов или обоими станет основанием для аннулирования брака.
- Будет введен запрет на усыновление детей и установление опеки над ними для "людей, которые изменили свой пол".
"Это решение защищает наших граждан, детей", — заявил спикер парламента Вячеслав Володин.
Российские правозащитники считают, что запрет приведет к росту числа суицидов и появлению черного рынка подпольных медицинских услуг.
Напомним, что в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. За нарушение запрета среди лиц любого возраста предусматривается штраф до 5 млн рублей (более $80 тысяч).