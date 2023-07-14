"Защищает детей": в России окончательно запретили менять пол (видео)

В росСМИ сообщили, что единственной причиной, которая разрешает проведение операции по смене пола, — это врожденные аномалии.

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14 июля российская Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о запрете смены пола. Об этом заявили в пропагандистском издании "РИА "Новости".

Согласно принятому законопроекту, медицинским работникам запрещается проведение медицинских процедур, направленных на изменение пола человека, включая формирование первичных и/или вторичных половых признаков противоположного пола.

Исключение в законопроекте предлагается сделать только для случаев "врожденных аномалий у детей".

В дополнение к запретам на медицинскую помощь трансгендерным людям, Государственная дума одобрила следующие ограничительные меры:

Органы ЗАГС (Загсовые архивы гражданского состояния) не смогут вносить изменения в документы человека, основываясь на медицинских справках о "смене пола".

"Изменение пола" одним из супругов или обоими станет основанием для аннулирования брака.

Будет введен запрет на усыновление детей и установление опеки над ними для "людей, которые изменили свой пол".

"Это решение защищает наших граждан, детей", — заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

Российские правозащитники считают, что запрет приведет к росту числа суицидов и появлению черного рынка подпольных медицинских услуг.

Напомним, что в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. За нарушение запрета среди лиц любого возраста предусматривается штраф до 5 млн рублей (более $80 тысяч).