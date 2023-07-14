"Захищає дітей": у Росії остаточно заборонили змінювати стать (відео)

У росЗМІ повідомили, що єдиною причиною, яка дозволяє проведення операції зі зміни статі, — це вроджені аномалії.

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14 липня російська Державна дума ухвалила в остаточному, третьому читанні законопроєкт про заборону зміни статі. Про це заявили в пропагандистському виданні "РИА "Новости".

Згідно з ухваленим законопроєктом, медичним працівникам забороняється проведення медичних процедур, спрямованих на зміну статі людини, включно з формуванням первинних та/або вторинних статевих ознак протилежної статі.

Виняток у законопроєкті пропонується зробити тільки для випадків "вроджених аномалій у дітей".

На додаток до заборон на медичну допомогу трансгендерним людям, Державна дума схвалила такі обмежувальні заходи:

Органи РАЦС (Загсові архіви цивільного стану) не зможуть вносити зміни в документи людини, ґрунтуючись на медичних довідках про "зміну статі".

"Зміна статі" одним із подружжя або обома стане підставою для анулювання шлюбу.

Буде запроваджено заборону на усиновлення дітей і встановлення опіки над ними для "людей, які змінили свою стать".

"Це рішення захищає наших громадян, дітей", — заявив спікер парламенту В'ячеслав Володін.

Російські правозахисники вважають, що заборона призведе до зростання кількості суїцидів і появи чорного ринку підпільних медичних послуг.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про заборону в країні пропаганди ЛГБТ, педофілії та зміни статі. За порушення заборони серед осіб будь-якого віку передбачено штраф до 5 млн рублів (понад $80 тисяч).