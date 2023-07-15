Забрали из дома: премьер-министра Израиля Нетаньяху срочно госпитализировали, — СМИ

По информации журналистов, премьер жаловался на боли в груди. Личный врач Нетаньяху сообщил, что министр проходит обследование.

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73-летнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра "Шиба" в Рамат-Гане. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы правительства страны.

"Его состояние хорошее, он проходит медицинское обследование", — цитирует издание канцелярию премьер-министра.

Биньямина Нетаньяху доставили в больницу из его дома в Кесарии, где он проводит выходные. Премьер был в создании и передвигался без посторонней помощи.

Личный врач главы правительства Израиля Цви Берковиц также сообщил журналистам, что состояние премьер-министра "хорошее и стабильное". Сейчас Нетаньяху проходит обследование.

СМИ также отметили, что близкие к премьеру источники ранее сообщали о плохом самочувствие Биньямина Нетаньяху. Премьер-министр жаловался на боли в груди.

В октябре 2022 года Биньямина Нетаньяху госпитализировали в иерусалимский медицинский центр Шаарей Цедек из-за плохого самочувствия во время службы в синагоге Йом Кипур. Премьер провел ночь под наблюдением врачей. На следующий день его отпустили домой.

Как известно, Биньямин Нетаньяху официально не назначал исполняющего обязанности премьер-министра страны с 2009 года, когда его полномочия продлили на второй срок. С тех пор в заграничных поездках или во время планового медицинского обследования премьер временно назначает себе на замену коллегу-министра. В СМИ сообщают, что такая ситуация создает высокую вероятность политического хаоса, если Нетаньяху внезапно придется освободить кресло главы правительства.

Фокус 23 июня писал, почему Иерусалим не передает Киеву оружия для борьбы с военным вторжением РФ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что у Израиля особая ситуация, так как есть "военная граница" с Россией, и израильские пилоты летают рядом с российскими в небе над Сирией.

Также Фокус рассказывал 18 июня, что Израиль может продать танки "Меркава" Польше и Украине.