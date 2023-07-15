Забрали з дому: прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу терміново госпіталізували, — ЗМІ

За інформацією журналістів, прем'єр скаржився на болі в грудях. Особистий лікар Нетаньягу повідомив, що міністр проходить обстеження.

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73-річного прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу доправили у відділення невідкладної допомоги медичного центру "Шиба" в Рамат-Гані. Про це повідомляє видання The Times of Israel із посиланням на канцелярію глави уряду країни.

"Його стан хороший, він проходить медичне обстеження", — цитує видання канцелярію прем'єр-міністра.

Беньяміна Нетаньягу доправили в лікарню з його будинку в Кесарії, де він проводить вихідні. Прем'єр був у створенні та пересувався без сторонньої допомоги.

Особистий лікар глави уряду Ізраїлю Цві Берковіц також повідомив журналістам, що стан прем'єр-міністра "хороший і стабільний". Зараз Нетаньягу проходить обстеження.

ЗМІ також зазначили, що близькі до прем'єра джерела раніше повідомляли про погане самопочуття Беньяміна Нетаньягу. Прем'єр-міністр скаржився на болі в грудях.

У жовтні 2022 року Беньяміна Нетаньягу госпіталізували в єрусалимський медичний центр Шаарей Цедек через погане самопочуття під час служби в синагозі Йом Кіпур. Прем'єр провів ніч під наглядом лікарів. Наступного дня його відпустили додому.

Як відомо, Беньямін Нетаньягу офіційно не призначав виконувача обов'язків прем'єр-міністра країни з 2009 року, коли його повноваження продовжили на другий термін. Відтоді в закордонних поїздках або під час планового медичного обстеження прем'єр тимчасово призначає собі на заміну колегу-міністра. У ЗМІ повідомляють, що така ситуація створює високу ймовірність політичного хаосу, якщо Нетаньягу раптово доведеться звільнити крісло глави уряду.

Фокус 23 червня писав, чому Єрусалим не передає Києву зброї для боротьби з військовим вторгненням РФ. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що Ізраїль має особливу ситуацію, оскільки має "військовий кордон" із Росією, і ізраїльські пілоти літають поруч із російськими в небі над Сирією.

Також Фокус розповідав 18 червня, що Ізраїль може продати танки "Меркава" Польщі та Україні.