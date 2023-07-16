В Швейцарии художник использовал горные склоны как холст для масштабных рисунков (фото, видео)

Художник SAYPE создал гигантские изображение мальчика и девочки площадью примерно 3000 квадратных метров.

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Швейцарско-французский художник по имени SAYPE создал на склонах швейцарских Альп два гигантских рисунка детей, которые рисуют окружающий мир таким, каким они его видят. Площадь этих рисунков составляет 3000 квадратных метров и их можно увидеть с вершин соседних гор. По словам художника, эти рисунки символизируют необходимость отвергнуть единообразие и принять разные точки зрения, сообщает ABC.

Швейцарско-французский SAYPE создал огромные рисунки рисующих окружающий мир мальчика и девочки на склонах гор в швейцарской деревне Виллар-сюр-Оллон. Для создания своих произведений искусства художник использовал биоразлагаемую краску.

Площадь этих рисунков составляет 3000 квадратных метров и их можно увидеть с вершин соседних гор Фото: ABC

Эти рисунки созданы прямо на траве и могут существовать в течение нескольких дней, в зависимости от погоды. На двух рисунках изображены мальчик и девочка, которые держат в руках лист бумаги и рисуют там горы, деревья, звезды Луну и Солнце. По словам художника, эти два огромных рисунка символизируют необходимость отказаться от единообразия и принять разные точки зрения.

Эти рисунки созданы прямо на траве и могут существовать в течение нескольких дней, в зависимости от погоды Фото: ABC

"Эти дети рисуют мир таким, каким они его видят. Мальчик и девочка нарисованы на разной высоте, поэтому они рисуют немного разные вещи. Я назвал эти изображения "Солнце встречается с Луной", — говорит SAYPE.

В то же время, по словам художника, два, казалось бы, разных мира, которые по-разному воспринимают дети, на самом деле дополняют друг друга.

Художник SAYPE в основном известен своей серией рисунков "За стенами", где изображены гигантские руки, которые держат друг друга и эти изображения были размещены в 30 разных городах мира, включая Париж, Стамбул, Берлин и Кейптаун. Его произведения призваны выступать в роли "живой цепи", которая соединяет разные народы и культуры на Земле.

Художник SAYPE в основном известен своей серией рисунков "За стенами" Фото: ABC

Напоминаем, что итальянец, создавший мурал о девочке в Мариуполе, украл изображение у фотографа из Австралии. Австралийка Хелен Уиттл опубликовала оригинальный снимок девочки, который поддерживающий РФ художник использовал для создания рисунка о "детях Донбасса" на стене дома. Фотограф утверждает, что итальянец взял кадр без ее разрешения.

Также напоминаем, что художник-аферист рассказал, как заработал свой первый миллион. Макс Брандретт трижды попадал в тюрьму за свои художественные подделки. Но даже в тюрьме ему удавалось зарабатывать деньги благодаря навыкам работы с кистью.