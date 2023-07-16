У Швейцарії художник використовував гірські схили як полотно для масштабних малюнків (фото, відео)

Художник SAYPE створив гігантські зображення хлопчика і дівчинки площею приблизно 3000 квадратних метрів.

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Швейцарсько-французький художник на ім'я SAYPE створив на схилах швейцарських Альп два гігантські малюнки дітей, які малюють навколишній світ таким, яким вони його бачать. Площа цих малюнків становить 3000 квадратних метрів і їх можна побачити з вершин сусідніх гір. За словами художника, ці малюнки символізують необхідність відкинути одноманітність і прийняти різні точки зору, повідомляє ABC.

Швейцарсько-французький SAYPE створив величезні малюнки хлопчика і дівчинки, які малюють навколишній світ на схилах гір у швейцарському селі Віллар-сюр-Оллон. Для створення своїх творів мистецтва художник використовував біорозкладну фарбу.

Площа цих малюнків становить 3000 квадратних метрів і їх можна побачити з вершин сусідніх гір Фото: ABC

Ці малюнки створені просто на траві й можуть існувати протягом кількох днів, залежно від погоди. На двох малюнках зображені хлопчик і дівчинка, які тримають у руках аркуш паперу і малюють там гори, дерева, зірки, Місяць і Сонце. За словами художника, ці два величезні малюнки символізують необхідність відмовитися від одноманітності та прийняти різні точки зору.

Ці малюнки створені просто на траві й можуть існувати протягом кількох днів, залежно від погоди Фото: ABC

"Ці діти малюють світ таким, яким вони його бачать. Хлопчик і дівчинка намальовані на різній висоті, тому вони малюють трохи різні речі. Я назвав ці зображення "Сонце зустрічається з Місяцем", — каже SAYPE.

Водночас, за словами художника, два, здавалося б, різні світи, які по-різному сприймають діти, насправді доповнюють один одного.

Художник SAYPE здебільшого відомий своєю серією малюнків "За стінами", де зображені гігантські руки, що тримають одна одну, і ці зображення розмістили в 30 різних містах світу, зокрема в Парижі, Стамбулі, Берліні та Кейптауні. Його твори покликані виступати в ролі "живого ланцюга", який з'єднує різні народи і культури на Землі.

Художник SAYPE в основному відомий своєю серією малюнків "За стінами" Фото: ABC

Нагадуємо, що італієць, який створив мурал про дівчинку в Маріуполі, вкрав зображення у фотографа з Австралії. Австралійка Хелен Віттл опублікувала оригінальний знімок дівчинки, який художник, що підтримує РФ, використовував для створення малюнка про "дітей Донбасу" на стіні будинку. Фотограф стверджує, що італієць узяв кадр без її дозволу.

Також нагадуємо, що художник-аферист розповів, як заробив свій перший мільйон. Макс Брандретт тричі потрапляв до в'язниці за свої художні підробки. Але навіть у в'язниці йому вдавалося заробляти гроші завдяки навичкам роботи з пензлем.