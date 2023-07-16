Угроза цунами: у берегов Аляски зафиксировали мощное землетрясение (фото)

Чувствовали толчки не только на побережье Аляски, но и на Алеутских островах и в заливе Кука. Специалисты предупредили об угрозе цунами.

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У берегов Аляски утром произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом 16 июля сообщили в Геологической службе США (USGS).

По данным ведомства, землетрясение произошло на глубине 9,3 км (5,78 мили). Впоследствии специалисты пересмотрели уровень глубины и указали данные до 32,6 км (20,3 мили). Ощущали толчки не только на полуострове, но и на Алеутских островах и в заливе Кука.

В Национальном центре предупреждения о цунами указали на высокий уровень опасности. Предупреждение о цунами действует для всего полуострова Аляска и особенно его южного побережья. В районах к юго-западу от Гомера на расстояние 64 км, а также в 128 км к северо-востоку от Уналаски.

Для других тихоокеанских берегов США и Канады в Северной Америке оценивается уровень опасности цунами. Дополнительную информацию объявят позже.

землетрясение вблизи Аляски Фото: Национальный центр предупреждения о цунами США

Извержение вулкана Шишалдина

На Алеутских островах Аляски активизировался вулкан Шишалдина. Это привело к извержению значительного облака пепла. По данным Обсерватории вулканов Аляски, извержение началось во вторник, что подтвердил облет береговой охраны США, которая наблюдала за извержением лавы из верхового кратера. В результате "взрыва" облако пепла поднялось на высоту до 12,2 километра и понеслось на юг над Тихим океаном. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение для пилотов о возможной опасности вулканического пепла.

Вулкан Шишалдина расположен на самом большом из Алеутских островов, острове Унимак, и расположен в 1092 километрах к юго-западу от Анкориджа. Самое крупное извержение произошло в 1999 году, когда столб пепла поднялся на высоту 13,7 километра.

Напомним, в апреле на Камчатке произошло сильное землетрясение. В МЧС России сообщили, что угроза цунами не объявлялась. Без электроэнергии осталось несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского.