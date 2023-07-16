Загроза цунамі: біля берегів Аляски зафіксували потужний землетрус (фото)

Відчували поштовхи не тільки на узбережжі Аляски, але й на Алеутських островах та у затоці Кука. Фахівці попередили про загрозу цунамі.

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Біля берегів Аляски вранці відбувся землетрус магнітудою 7,2 бала. Про це 16 липня повідомили у Геологічній службі США (USGS).

За даними відомства, землетрус відбувся на глибині 9,3 км (5,78 милі). Згодом фахівці переглянули рівень глибини та вказали дані до 32,6 км (20,3 милі). Відчували поштовхи не тільки на півострові, але й на Алеутських островах та у затоці Кука.

У Національному центрі попередження про цунамі вказали на високий рівень небезпеки. Попередження стосовно цунамі діє для усього півострова Аляска та особливо його південного узбережжя. У районах на південний захід від Гомера на відстань 64 км, а також у 128 км на північний схід від Уналаски.

Для інших тихоокеанських берегів США та Канади в Північній Америці оцінюється рівень небезпеки цунамі. Додаткову інформацію оголосять пізніше.

землетрус поблизу Аляски Фото: Національний центр попередження про цунамі США

Виверження вулкана Шишалдіна

На Алеутських островах Аляски активізувався вулкан Шишалдіна. Це призвело до виверження значної хмари попелу. За даними Обсерваторії вулканів Аляски, виверження почалося у вівторок, що підтвердив обліт берегової охорони США, яка спостерігала за виверженням лави з верхового кратера. Внаслідок "вибуху" хмара попелу піднялася на висоту до 12,2 кілометра та понеслася на південь над Тихим океаном. Національна метеорологічна служба випустила попередження для пілотів про можливу небезпеку вулканічного попелу.

Вулкан Шишалдіна розташований на найбільшому з Алеутських островів, острові Унімак, і розташований за 1092 кілометри на південний захід від Анкориджа. Найбільше виверження сталося 1999 року, коли стовп попелу піднявся на висоту 13,7 кілометра.

Нагадаємо, у квітні на Камчатці відбувся сильний землетрус. У МНС Росії повідомили, що загроза цунамі не оголошувалась. Без електроенергії залишилося кілька мікрорайонів Петропавловська-Камчатського.