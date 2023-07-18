"В неадекватном состоянии": в РФ мужчина бросил коктейль Молотова в мавзолей Ленина, — СМИ

Бутылка с горючей смесью попала в ограждение. Злоумышленника задержала полиция.

Related video

Ночью на 18 июля в Москве неизвестный пытался поджечь мавзолей Владимира Ленина. Деталями инцидента поделились в медиа 112.

Авторы контента сообщили, что мужчина пришел на столичную Красную площадь с коктейлем Молотова, однако бутылка с горючей смесью попала в ограждение. Вспышки не произошло, и мавзолей остался невредимым.

"Во время задержания хулиган оказал полицейским сопротивление. По данным 112, он находился в неадекватном состоянии", — указано в посте.

Ранее, в марте, неизвестный также "в неадекватном состоянии" пытался пробраться в здание мавзолея. Мужчина был убежден, что Ленин должен "отпустить ему грехи".

Напомним, в московском аэропорту женщина надела детский горшок вместо шляпы, чтобы не доплачивать за малогабаритный груз. "Гениальное решение" не сработало.

6 июля в Москве горела крыша ресторана дворянской кухни "Кафе Пушкинъ". Заведение работает с 1999 года и имеет рекомендацию гида Michelin, его в разное время посетили Анджелина Джоли, Шер, Уилл Смит, Билл Клинтон и многие другие звезды.

Недавно, 16 июля, в Брянске тоже произошел пожар — горел военный госпиталь для ветеранов. Сначала сообщалось о якобы атаке БПЛА, однако позже выяснилось, что на территории загорелся строительный мусор.