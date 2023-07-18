"У неадекватному стані": в РФ чоловік кинув коктейль Молотова у мавзолей Леніна, — ЗМІ

Пляшка з горючою сумішшю влучила в огорожу. Зловмисника затримала поліція.

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Вночі на 18 липня у Москві невідомий намагався підпалити мавзолей Володимира Леніна. Деталями інциденту поділились у медіа 112.

Автори контенту повідомили, що чоловік прийшов на столичну Червону площу з коктейлем Молотова, однак пляшка з горючою сумішшю влучила в огорожу. Спалаху не відбулося, і мавзолей залишився неушкодженим.

"Під час затримання хуліган вчинив поліціянтам опір. За даними 112, він перебував у неадекватному стані", — зазначено в пості.

Раніше, у березні, невідомий також "у неадекватному стані" намагався пробратися до будівлі мавзолею. Чоловік був переконаний, що Ленін має "відпустити йому гріхи".

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