Хотів, щоб Ленін "відпустив гріхи": у Москві чоловік намагався проникнути у мавзолей

Поліцейські кажуть, що чоловік був у неадекватному стані. Це вже друга спроба проникнення в мавзолей за рік, у лютому 42-річний москвич хотів вкрасти тіло російського вождя.

У Москві чоловік хотів пробратися до будівлі мавзолею Володимира Леніна на Червоній площі. Про це повідомили джерела агентства ТАСС у силових структурах міста.

Людина в "неадекватному стані" мала намір потрапити до мавзолею о 9:30 за місцевим часом і запевняла, що Ленін мав "відпустити йому гріхи". Поліцейські його затримали та передали медикам на обстеження.

У мавзолей намагалися проникнути вже не вперше цього року

Видання "МК" доповнює, що 28-річного чоловіка з ознаками психічного розладу доправили до лікарні імені Алексєєва.

У мавзолей російського "вождя" намагалися проникнути вже не вперше цього року. На початку лютого 42-річний москвич уночі хотів відкрити мавзолей та викрасти тіло Володимира Леніна.

Поліція затримала його, а лікарі виявили у нього психічний розлад через часті вживання алкоголю.

У липні 2021 року на Червоній площі затримали Руслана Осипова, який вийшов із одиночним плакатом. У нього був плакат із написом "Wake up we have a tsar again" ("Прокинься, у нас знову цар").

Нагадаємо, що у січні минулого року у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області виставили на аукціон демонтований пам'ятник Леніну. Спочатку його вартість була 394 тисячі гривень.