Хотел, чтобы Ленин "отпустил грехи": в Москве мужчина пытался проникнуть в мавзолей

Полицейские говорят, что мужчина был в неадекватном состоянии. Это уже вторая попытка проникновения в мавзолей за год, в феврале 42-летний москвич хотел украсть тело российского "вождя".

Related video

В Москве мужчина хотел пробраться в здание мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом сообщили источники агентства ТАСС в силовых структурах города.

Человек в "неадекватном состоянии" намеревался попасть в мавзолей в 9:30 по местному времени и уверял, что Ленин должен был "отпустить ему грехи". Полицейские его задержали и передали медикам на обследование.

В мавзолей пытались проникнуть уже не первый раз в этом году

Издание "МК" дополняет, что 28-летнего мужчину с признаками психического расстройства доставили в больницу имени Алексеева.

В мавзолей российского "вождя" пытались проникнуть уже не первый раз в этом году. В начале февраля 42-летний москвич ночью хотел открыть мавзолей и похитить тело Владимира Ленина.

Полиция задержала его, а врачи выявили у него психиатрическое расстройство из-за частого употребления алкоголя.

В июле 2021 года на Красной площади задержали Руслана Осипова, вышедшего с одиночным пикетом. У него был плакат с надписью "Wake up we have a tsar again" ("Проснись, у нас снова царь").

Напомним, что в январе прошлого года в городе Новгород-Северский Черниговской области выставили на аукцион демонтированный памятник Ленину. Изначально его стоимость была 394 тысяч гривен.