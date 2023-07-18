"Второй шанс на свободную жизнь": в России бывшим заключенным разрешили работать в школах

Российские депутаты считают, что жители Югры с криминальным прошлым и отсидкой не представляют опасности для детей.

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Бывшие заключенные смогут работать в школах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). На официальном сайте Думы российского региона опубликовали соответствующее решение.

Чиновники разрешили пятерым таким людям обучать детей. Они получили разрешение для работы в учреждении с подростками. Рассмотрела постановление Комиссия по делам несовершеннолетних под председательством заместителя губернатора и с участием депутатов и прокуроров.

Местные депутаты считают, что жители Югры с криминальным прошлым и отсидкой не представляют опасности для детей. По их мнению, нужно дать "второй шанс на свободную жизнь".

Депутат Думы ХМАО Николай Ташланов заявил, что люди получат возможность заниматься любимым и полезным делом. Речь идет именно о тех, кто раскаялся в совершении противоправного деяния.

"Стоит напомнить, что необдуманный поступок сегодня может омрачить человеку всю жизнь", — заявил он.

На сайте не указали фамилий и имен заключенных, которые проявили инициативу по работе с детьми.

Напомним, российские заключенные активно участвуют в войне в Украине. По данным аналитиков Института исследования войны, в районе Кременной действуют подразделения 76-й и 98-й дивизии ВДВ войск РФ. В штурмовые столкновения бросают бригады, укомплектованные российскими заключенными. Появлением подразделений "Штурм-Z" на линии Харьковско-Луганской области оккупанты пытались стабилизировать фронт.