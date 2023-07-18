"Другий шанс на вільне життя": у Росії колишнім в'язням дозволили працювати у школах

Російські депутати вважають, що мешканці Югри з кримінальним минулим і відсидкою не становлять небезпеки для дітей.

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Колишні в'язні зможуть працювати у школах Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО). На офіційному сайті Думи російського регіону опублікували відповідне рішення.

Чиновники дозволили п'ятьом таким людям навчати дітей. Вони отримали дозвіл для роботи в установі з підлітками. Розглянула постанову Комісія у справах неповнолітніх під головуванням заступника губернатора та за участю депутатів і прокурорів.

Місцеві депутати вважають, що мешканці Югри з кримінальним минулим і відсидкою не становлять небезпеки для дітей. На їхню думку, потрібно дати "другий шанс на вільне життя".

Депутат Думи ХМАО Микола Ташланов заявив, що люди отримають можливість займатися улюбленою та корисною справою. Йдеться саме про тих, хто розкаявся у скоєнні протиправного діяння.

"Варто нагадати, що необдуманий вчинок сьогодні може затьмарити людині все життя", — заявив він.

На сайті не вказали прізвищ та імен ув'язнених, які проявили ініціативу щодо роботи з дітьми.

Нагадаємо, російські в'язні активно беруть участь у війні в Україні. За даними аналітиків Інституту дослідження війни, у районі Кремінної діють підрозділи 76-ї та 98-ї дивізії ПДВ військ РФ. У штурмові зіткнення кидають бригади, укомплектовані російськими в'язнями. Появою підрозділів "Штурм-Z" на лінії Харківсько-Луганської області окупанти намагалися стабілізувати фронт.