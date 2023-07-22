В России открылись "ворота в ад": как выглядит начавший таять кратер вечной мерзлоты (фото)

Кратер Батагайка начал формироваться после того, как рядом с ним массово вырубили деревья. Теперь он стремительно расширяется с каждым годом и может начать рушить дома.

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В России, на Дальнем Востоке начал стремительно таять крупнейший в мире кратер вечной мерзлоты. Об этом пишет Reuters.

Кратер называется Батагайка. Это впадина, которая представляет собой постоянно растущую пропасть в вечной мерзлоте длиной 1 км и глубиной до 100 м. Расположена в восточно-сибирской тайге в 10 км к юго-востоку от поселка Батагай.

Местные жители называют кратер просто: "обвал" или "ворота в преисподнюю". Формироваться он начал после того, как в этом регионе в 60-х годах прошлого века массово вырубили деревья. Через десятилетие Батагайка уже был довольно глубоким оврагом. А потом он начал таять под действием солнца и очень быстро расширяться.

По словом ученых, это явление связано с тем, что Россия нагревается как минимум в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир, расплавляя давно промерзшую тундру, покрывающую около 65% территории страны, и высвобождая парниковые газы, хранящиеся в талой почве. И таких мегапровалов на территории страны будет становиться все больше, пока вечная мерзлота полностью не исчезнет.

Сейчас Батагайка и подобные ему провалу угрожают десяткам населенных пунктов, расположенных в радиусе их действия. Больше всего страдают север и северо-восток РФ. Там тающая мерзлота разламывает трещинами асфальт, рушит многоквартирные и частные дома и взрывает трубопроводы. А ежегодные лесные пожары только усугубляют экологическую катастрофу.

Вечная мерзлота в России стремительно тает и угрожает экокатастрофой Вечная мерзлота в России стремительно тает и угрожает экокатастрофой Вечная мерзлота в России стремительно тает и угрожает экокатастрофой Вечная мерзлота в России стремительно тает и угрожает экокатастрофой

Напомним, в марте 2022 года ученые пришли к выводу, что таяние вечной мерзлоты создает гигантские кратеры на арктическом морском дне. Первоначальные причины появления новых образований на дне Северного Ледовитого океана кроются в глубоком прошлом, но новые данные говорят, что современное изменение климата также способствует этому.

А в ноябре 2022 года СМИ писали о том, что древний вирус, спрятанный подо льдами Сибири, ожил спустя 48 500 лет. Ученые заявляют, что древний вирус мерзлоты Сибири стал самым старым из когда-либо возрожденных.