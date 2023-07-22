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Мир

В России открылись "ворота в ад": как выглядит начавший таять кратер вечной мерзлоты (фото)

якутия, батагайка, вечная мерзлота
Фото: NATGEO IMAGE COLLECTION | Кратер Батагайка растет все больше и угрожает поселкам поблизости

Кратер Батагайка начал формироваться после того, как рядом с ним массово вырубили деревья. Теперь он стремительно расширяется с каждым годом и может начать рушить дома.

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В России, на Дальнем Востоке начал стремительно таять крупнейший в мире кратер вечной мерзлоты. Об этом пишет Reuters.

Кратер называется Батагайка. Это впадина, которая представляет собой постоянно растущую пропасть в вечной мерзлоте длиной 1 км и глубиной до 100 м. Расположена в восточно-сибирской тайге в 10 км к юго-востоку от поселка Батагай.

Местные жители называют кратер просто: "обвал" или "ворота в преисподнюю". Формироваться он начал после того, как в этом регионе в 60-х годах прошлого века массово вырубили деревья. Через десятилетие Батагайка уже был довольно глубоким оврагом. А потом он начал таять под действием солнца и очень быстро расширяться.

По словом ученых, это явление связано с тем, что Россия нагревается как минимум в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир, расплавляя давно промерзшую тундру, покрывающую около 65% территории страны, и высвобождая парниковые газы, хранящиеся в талой почве. И таких мегапровалов на территории страны будет становиться все больше, пока вечная мерзлота полностью не исчезнет.

Сейчас Батагайка и подобные ему провалу угрожают десяткам населенных пунктов, расположенных в радиусе их действия. Больше всего страдают север и северо-восток РФ. Там тающая мерзлота разламывает трещинами асфальт, рушит многоквартирные и частные дома и взрывает трубопроводы. А ежегодные лесные пожары только усугубляют экологическую катастрофу.

якутия, батагай, батагайка, зона вечной мерзлоты, кратер Fullscreen
Вечная мерзлота в России стремительно тает и угрожает экокатастрофой
якутия, батагай, батагайка, зона вечной мерзлоты, кратер Fullscreen
Вечная мерзлота в России стремительно тает и угрожает экокатастрофой
якутия, батагай, батагайка, зона вечной мерзлоты, кратер Fullscreen
Вечная мерзлота в России стремительно тает и угрожает экокатастрофой
якутия, батагай, батагайка, зона вечной мерзлоты, кратер Fullscreen
Вечная мерзлота в России стремительно тает и угрожает экокатастрофой
якутия, батагай, батагайка, зона вечной мерзлоты, кратер
якутия, батагай, батагайка, зона вечной мерзлоты, кратер
якутия, батагай, батагайка, зона вечной мерзлоты, кратер
якутия, батагай, батагайка, зона вечной мерзлоты, кратер

Напомним, в марте 2022 года ученые пришли к выводу, что таяние вечной мерзлоты создает гигантские кратеры на арктическом морском дне. Первоначальные причины появления новых образований на дне Северного Ледовитого океана кроются в глубоком прошлом, но новые данные говорят, что современное изменение климата также способствует этому.

А в ноябре 2022 года СМИ писали о том, что древний вирус, спрятанный подо льдами Сибири, ожил спустя 48 500 лет. Ученые заявляют, что древний вирус мерзлоты Сибири стал самым старым из когда-либо возрожденных.