"Вся таблица Менделеева": в Польше второй день горит склад с опасными химикатами (фото)

ЧП произошло на химической свалке под Зелена-Гура на западе страны. Огонь тушили 200 пожарных, в операции задействовали полицейский вертолет.

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В Польше на западе страны второй день горит большой склад с химикатами, которые подлежали утилизации. На месте работают 200 пожарных. Об этом сообщает RMF24.

По информации СМИ, ЧП произошло в субботу 22 июля на химической свалке в районе Пшилепа возле города Зелена-Гура, где хранилось около 5000 кубометров отходов, подлежащих утилизации.

Масштабные операции по тушению пожара продолжались всю ночь. На месте работали 200 пожарных. В распоряжении спасателей был полицейский вертолет с баком для тушения пожаров. К 7 часам утра пожарным удалось взять под контроль ситуацию.

По словам экс-пресс-секретаря Государственной противопожарной службы Павла Фрончака, это одни из самых сложных пожаров, так как спасатели до конца не знают, какие вещества могут скапливаться в емкостях на территории завода.

"Мы можем найти там практически всю таблицу Менделеева" — отметил Фрончак.

В СМИ сообщают, что со вчерашнего дня на месте работают четыре химические группы Государственной противопожарной службы и одна военная команда. В городе и на месте пожара проводились следственные действия. В связи с пожаром Центр государственной безопасности объявил тревогу для жителей Зелена-Гура и близлежащих районов.

Местных жителей просят оставаться дома и не открывать окна, но эвакуацию не объявляют.

"Результаты подтверждают, что риска нет. Показатели исследований свидетельствуют о том, что здоровью и жизни жителей ничего не угрожает. В случае возникновения такой ситуации службы по-прежнему готовы эвакуировать жителей, — отметил Любушский воевода Владислав Дайчак.

Фокус писал 21 июля, что в Ростовской области Российской Федерации вспыхнул крупный пожар — загорелся склад на авторынке "Алмаз". К ликвидации пожара привлекли вертолет Ми-8. В тушении были задействованы 70 пожарных и 22 единицы техники.

Также 20 июля Фокус сообщал, что на Тамбовском пороховом заводе, крупнейшем в России производителе порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов, вспыхнул пожар.