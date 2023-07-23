"Уся таблиця Менделєєва": у Польщі другий день горить склад із небезпечними хімікатами (фото)

НП сталася на хімічному звалищі під Зелена-Гура на заході країни. Вогонь гасили 200 пожежників, в операції задіяли поліцейський вертоліт.

Related video

У Польщі на заході країни другий день горить великий склад із хімікатами, які підлягали утилізації. На місці працюють 200 пожежників. Про це повідомляє RMF24.

За інформацією ЗМІ, НП сталася в суботу 22 липня на хімічному звалищі в районі Пшилепа біля міста Зелена-Гура, де зберігалося приблизно 5000 кубометрів відходів, які підлягають утилізації.

Масштабні операції з гасіння пожежі тривали всю ніч. На місці працювали 200 пожежників. У розпорядженні рятувальників був поліцейський вертоліт із баком для гасіння пожеж. До 7-ї години ранку пожежникам вдалося взяти під контроль ситуацію.

За словами експрес-секретаря Державної протипожежної служби Павла Фрончака, це одні з найскладніших пожеж, оскільки рятувальники до кінця не знають, які речовини можуть накопичуватися в ємностях на території заводу.

"Ми можемо знайти там практично всю таблицю Менделєєва", — зазначив Фрончак.

У ЗМІ повідомляють, що відучора на місці працюють чотири хімічні групи Державної протипожежної служби й одна військова команда. У місті й на місці пожежі проводилися слідчі дії. У зв'язку з пожежею Центр державної безпеки оголосив тривогу для жителів Зелена-Гура та прилеглих районів.

Місцевих жителів просять залишатися вдома та не відчиняти вікна, але евакуацію не оголошують.

"Результати підтверджують, що ризику немає. Показники досліджень свідчать про те, що здоров'ю та життю жителів нічого не загрожує. У разі виникнення такої ситуації служби, як і раніше, готові евакуювати жителів", — зазначив Любуський воєвода Владислав Дайчак.

Фокус писав 21 липня, що в Ростовській області Російської Федерації спалахнула велика пожежа — загорівся склад на авторинку "Алмаз". До ліквідації пожежі залучили вертоліт Мі-8. У гасінні були задіяні 70 пожежників і 22 одиниці техніки.

Також 20 липня Фокус повідомляв, що на Тамбовському пороховому заводі, найбільшому в Росії виробнику порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів, спалахнула пожежа.