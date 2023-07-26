Суд ЕС снял санкции с экс-генпрокурора Украины Пшонки и его сына, – Bloomberg

Генеральный суд ЕС усомнился в том, что предыдущие решения касательно Виктора Пшонки были основаны на достаточно "твердой фактической основе".

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Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка выиграл судебный процесс в Европейском союзе, добившись отмены санкций для себя и своего сына Артема Пшонки. Об этом пишет издание Bloomberg 26 июля.

Сообщается, что Генеральный суд ЕС принял решение касательно Пшонки и его сына, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе".

Виктор Пшонка был генпрокурором Украины при президенте Викторе Януковиче. В 2014 году Янукович, Пшонка, его сын и еще ряд их высокопоставленных лиц сбежали в РФ и были объявлены в розыск в Украине.

Санкции против Пшонки: что известно

Впервые Виктор и Артем Пшонка оказались под санкциями Евросоюза в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине. Причиной стала "растрата украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы Украины".

Виктора Пшонку обвинили в коррупции, злоупотреблении служебным положением и растрате. После того, как экс-генпрокурор покину страну, в его доме было найдено множество предметов роскоши.

Как отмечают журналисты, обжалование санкций в судах ЕС может длиться годами и редко приводит к окончательной победе, так как Совет ЕС часто пересматривает свои решения после судебных поражений.

Напомним, что 20 июля Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Ранее, 2 марта, стало известно, что российские олигархи Олег Тиньков и Михаил Фридман пытаются добиться исключения своих имен из западных санкционных списков. Тиньков отправил письмо в МИД Великобритании с призывом снять с него санкции в связи с тем, что он "выехал из РФ и не поддерживает режим Путина".