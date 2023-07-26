Политическая ситуация в Испании может отразится на решениях ЕС по Украине, – FT

Как отмечают журналисты, по итогу внеочередных парламентских выборов в Испании ни одна из партий не смола набрать необходимого количества голосов, что создает в стране "вакуум власти".

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Ситуация вокруг парламентских выборов в Испании может повлиять на решения Европейского союза касательно Украины, так как Мадрид сейчас председательствует в Совете ЕС. Об этом пишет издание Financial Times 26 июля.

Сообщается, что в ходе внеочередных парламентских выборов ни одна из партий так не получила необходимое большинство. Если ни у кого не будет достаточно голосов для формирования жизнеспособного правительства, в Испании в декабре или январе пройдут новые выборы.

В то же время Мадрид сейчас председательствует в Совете ЕС. В обязанности Испании входит председательство на встречах на уровне министров и поиск компромиссов между странами ЕС и Европейским парламентом.

По словам журналистов, некоторые чиновники опасаются, что временное правительство в Мадриде, сосредоточенное почти исключительно либо на формировании новой администрации, либо на повторных выборах, будет слишком рассеяно.

"Вакуум политической власти… может омрачить лидерство Испании и затруднить представление ее идей другим членам ЕС", — сказал исполнительный вице-президент Испанской ассоциации цифровой экономики Мигель Феррер.

Как выборы в Испании могут повлиять на Украину

В издании отмечают, что ЕС сейчас обсуждает создание фонда в размере 20 миллиардов евро для финансирования поставок оружия Украине в течение следующих четырех лет. Ожидается, что Мадрид должен возглавить усилия, чтобы убедить все страны ЕС подписаться под этим соглашением.

Кроме того, в октябре премьер Испании Педро Санчес или его преемник проведут специальную встречу лидеров ЕС в южном испанском городе Гранада, где они обсудят заявку Украины на вступление в ЕС и продвижение страны в этом направлении.

"Внимание [Санчеса] будет сосредоточено на создании правительства, а не на обеспечении политического и политического лидерства в Европе", — считает управляющий директор по Европе в Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Напомним, что 24 июля корабль с военным и гуманитарным грузом для ВСУ отправился из испанского порта Сантандер, ожидается новая партия вооружений будет доставлена в Украину в начале августа.

Ранее, 19 мая, мы писали о том, что Компания Arquimea из Испании планирует поставлять Украине новые дроны-камикадзе Q-SLAM-40. Это комплекс, предназначенный для нанесения ударов на небольшие расстояния безопасно для операторов.